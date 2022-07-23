وزير الخارجية العراقي يؤكد: وزيرا خارجية إيران والسعودية سيلتقيان قريبا في بغداد

اجتماع سعودي إيراني رفيع المستوى في العراق قريبا

أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، عن استضافة بلاده اجتماعًا علنيًا بين المملكة العربية السعودية وإيران، في العاصمة العراقية بغداد.

وقال الوزير العراقي، اليوم السبت، إن "خمسة اجتماعات عُقِدَت بين السعودية وإيران على المستوى الأمني، مضيفًا ان ولي العهد السعودي طلب منا استضافة لقاء وزير الخارجية السعودي مع نظيره الإيراني في بغداد".

وأضاف حسين "نحن منشغلون حاليًا، وسنحدد موعد اللقاء علنيًا بين وزيريِّ خارجية البلدين في بغداد، مشيرًا إلى أن الاجتماعات التي كانت سرية على المستوى الأمني، ستصبح علنية بوساطة عراقية، وأن وزيريِّ خارجية السعودية وإيران سيجتمعان في بغداد".

وبحسب ما كشفت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، تم الاعلان عن لقاء مرتقب بين وزيري خارجية كل من السعودية وإيران في بغداد. ونقلت الوكالة، المقربة من الحرس الثوري، عن عضو بالبرلمان الإيراني قوله: "وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان سيلتقيان في العراق في المستقبل القريب".

وأضاف أن الوزيرين سيبحثان القضايا الثنائية ومنها إعادة فتح سفارتي البلدين والقضايا الإقليمية ومنها الأزمة اليمنية.