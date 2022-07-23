منظمة الصحة العالمية تطلق أعلى مستوى من التأهب بمواجهة جدري القردة

"قررت إعلان حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي" بمواجهة جدري القردة

أطلقت منظمة الصحة العالمية أعلى مستوى من التأهب السبت في محاولة لاحتواء تفشي جدري القردة الذي أصاب حتى الآن حوالى 17 ألف شخص في 74 بلدا، وفق ما أعلن مديرها العام.

وقال تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في مؤتمر صحافي "قررت إعلان حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي" بمواجهة جدري القردة، موضحا أن الخطر في العالم معتدل نسبيا باستثناء أوروبا حيث يعتبر مرتفعا.