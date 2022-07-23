إيران: اعتقال شبكة تجسس إسرائيلية في البلاد

وزارة الامن : القبض على شبكة تجسس تابعة للموساد الاسرائيلي

اعلنت وزارة الامن الايرانية، اليوم السبت، ان القوات المنتسبة اليها تمكنت من القبض على عناصر بشبكة تجسس تابعة لجهاز المخابرات الاسرائيلي "الموساد". بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الايرانية "ارنا".

وفي بيانها الصادر اليوم السبت، اشارت الوزارة الى ان عناصر هذه الشبكة، كانوا على تواصل مع جهاز الموساد بوساطة احدى الدول المجاورة، وتسللوا الى البلاد عبر اقليم كردستان العراق.

واضاف البيان، انهم كانوا بصدد تنفيذ عمليات كبيرة غير مسبوقة من خلال استخدام معدات حديثة ومتطورة وأقوى انواع المتفجرات والاتصالات، لاستهداف مناطق حيوية وذات حساسية محددة مسبقا داخل البلاد.

وتابع البيان، ان القوات بوزارة الامن تمكنت في عمليات مزدوجة واستباقية من رصد تحركات عناصر الشبكة الاسرائيلية والقبض عليهم جميعا قبل ان يتمكنوا من تنفيذ أي عملية داخل ايران.

ولفت البيان ايضًا، بان التحقيق جار للكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بشبكة التجسس التابعة للموساد، والجهات المحلية والخارجية ذات الصلة مع هذه الخلية؛ مؤكدا على ان وزارة الامن ستوافي بالمستجدات في هذا الخصوص لاحقا.