على خلفية أزمة الوكالة اليهودية:نائب وزير الخارجية الروسي يلتقي بالسفير الإسرائيلي لدى روسيا

وبحسب إعلان الخارجية الروسية ، فإن "الحديث تناول سلسلة من المواضيع مع التأكيد على الأوضاع في سوريا"

زعمت وسائل إعلام روسية، أمس الجمعة، أن إغلاق الوكالة اليهودية في البلاد "يشكل خطوة أخرى يتخذها الكرملين تجاه إيران". وزُعِم أيضا أن "لفتة موسكو السابقة تجاه طهران كانت الهجوم المعادي للسامية من قبل وزير الخارجية سيرجي لافروف الذي ادعى أن لأدولف هتلر جذور يهودية، واختار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صداقة طهران وبالتالي فهو يبتعد بعلاقاته عن إسرائيل".

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف التقى بالسفير الإسرائيلي في موسكو ألكسندر بن تسفي. وجاء في إعلان الوزارة أنه خلال المحادثة "تمت مناقشة عدد من القضايا المطروحة على جدول الأعمال الثنائي والأوضاع في سوريا ومحيطها بشكل موضوعي".

وأجرى رئيس الوزراء يائير لبيد أمس الجمعة، تقييما للوضع مع وزارة الخارجية بعد أن طلبت وزارة العدل الروسية إغلاق أنشطة الوكالة اليهودية في البلاد بسبب "انتهاكات لقانون" الاتحاد الروسي ".

وبعد تقييم الوضع، تقرر إرسال وفد مشترك الأسبوع المقبل من ديوان رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية ووزارة العدل ووزارة الاستيعاب والهجرة، من أجل ضمان استمرار أنشطة الوكالة اليهودية في روسيا.