تقرير: إسرائيل تدرس اتخاذ خطوات شديدة في حال إغلاق مكاتب الوكالة اليهودية في موسكو

رئيس الحكومة الاسرائيلية وجه بيان شديد اللهجة تجاه موسكو :"اغلاق الوكالة سيشكل حدثا خطيرا بالعلاقات"

أفاد موقع "واينت" الإخباري نقلا عن مسؤول إسرائيلي بأن إسرائيل تدرس اتخاذ خطوات شديدة وصارمة في حال نفذت روسيا تهديدها وأغلقت مكاتب الوكالة اليهودية في البلاد. وقال المسؤول الكبير بأنه في حال إغلاق مكاتب الوكالة، يجب إعادة السفير الإسرائيلي من موسكو للتشاور :"نحن في معركة هنا. الحديث لا يدور عن إغلاق ماكدونالدز، إغلاق الوكالة بغطاء قضائي هو موضوع سياسي- لن يمر هذا الأمر بهدوء".

وذكر التقرير بـأن التوجه المتشدد كان بارزا في النقاش الذي أجراه يائير لابيد صباح اليوم حول الموضوع، حيث تقرر في النقاش الحكومي نشر بيان شديد اللهجة، يشمل ما يشبه بيان يتضمن تهديدا مبطنا ضد موسكو، والذي حذر خلاله رئيس الحكومة لابيد بأن إغلاق مكاتب الوكالة اليهودية في روسيا سيشكل حدثا خطيرا له تأثير على العلاقات مع موسكو. وقال لابيد :"هذه العلاقات هامة لإسرائيل" وتابع لابيد :"الجالية اليهودية في روسيا كبيرة وهامة، ويتم التحدث عنها في إطار كل نقاش سياسي مع النظام في موسكو".

وكان هذا النقاش الثاني الذي أجراه لابيد حول الموضوع في غضون أربعة أيام، منذ نشر تقارير في روسيا بأن السلطات الروسية تسعى لوقف نشاط الوكالة اليهودية في البلاد. ويشار الى أن الوكالة نفسها درست وقف نشاطها في بداية الشهر، وذلك بعد طلب السلطات الروسية الحصول على معلومات حول اليهود الذين ينوون الهجرة إلى إسرائيل.

وكانت الوكالة اليهودية أوضحت الأسبوع الماضي بأنه من المتوقع أن يجري يوم الخميس القادم نقاش في المحكمة بروسيا حول الموضوع، وذكر "واينت" أنه من الواضح جدا أن الحديث يدور عن نقاش يرتبط بموضوع سياسي، وقال مسؤول إسرائيلي إن "نافذة الفرص لا زالت مفتوحة، وهناك أمل بأن يتعقل الجميع".