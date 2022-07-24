وزير الخارجية الروسي يؤكد من القاهرة أن "العقوبات الغربية تعرقل الدعم الروسي للدول الإفريقية"

التقى لافروف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وبعدها التقى بنظيره المصري سامح شكري

بدأ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد زيارة رسمية للقاهرة حيث يجري محادثات مع القيادة المصرية.

والتقى لافروف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وبعدها التقى بنظيره المصري سامح شكري، حيث عقد معه لقاء ثنائياً ثم انضم لهما لاحقاً أعضاء وفدي البلدين، حسب موقع سكاي نيوز عربية.

وقال وزير الخارجية الروسي: "لدينا توافق في الرأي حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية"، مضيفاً أنه بحث في القاهرة "تطوير التبادل التجاري والتعاون التكنولوجي بين مصر وروسيا" و"مشروع الضبعة النووي والمنطقة الروسية بقناة السويس".

وأكد لافروف أن "الموانئ الروسية تعاني من حصار غربي.. وتلقينا تعهدات في تركيا بإنهاء ذلك"، معتبراً أن "العقوبات الغربية تعرقل الدعم الروسي للدول الإفريقية".

وفي نفس السياق، قال شكري: "نتطلع لاستمرار التعاون الوثيق مع روسيا على أساس المصالح المتبادلة"، مضيفاً: "بحثنا الوضع في أوكرانيا وأكدنا أهمية التوصل لحل على أساس الحوار".

وتابع شكري: "مصر تؤكد أهمية التوصل لتسوية دبلوماسية للأزمة في أوكرانيا.. الأزمة في أوكرانيا لها انعكاسات سلبية على الأمن الغذائي العالمي".

ومن المقرر أن تتضمن جولة وزير الخارجية الروسي التي تجرى في الفترة بين 24 وحتى 28 يوليو/تمّوز الجاري، إلى جانب مصر، زيارة إثيوبيا وأوغندا وجمهورية الكونغو الديموقراطية.

وشهدت العلاقات التجارية بين مصر وروسيا تطورا ملموسا خلال الفترة الماضية، إذ ارتفع إجمالي التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2021 بنسة 5.1 بالمئة ليبلغ نحو 4.7 مليار دولار مقابل 4.5 مليار دولار عام 2020، وفق بيانات حكومية مصرية.