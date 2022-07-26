المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "مستعدون لإحياء الاتفاق النووي والقرار بيد إيران"

أجرى الجانبان جولتي مفاوضات غير مباشرتين في الدوحة الشهر الماضي لكنهما لم تتمكنا من تجاوز الخلافات

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، مساء أمس الإثنين، أن واشنطن ما تزال مستعدة لإحياء الاتفاق النووي من إيران، مضيفا أن "الأمر يتوقف على انخراط الإيرانيين بشكل بنّاء في الاتفاق المعروض منذ مدة".

وقال نيد برايس، إن على الإيرانيين تنحية "القضايا الغريبة" جانباً والانخراط بجديّة في التفاوض إذا كانوا عازمين فعلاً على إحياء الاتفاق، مضيفا، "موقفنا معلن منذ فترة، نحن مستعدون للعودة إلى خطة العمل المشتركة بشكل متبادل، لكن هذا يعني أن يفعل الجانب الإيراني الأمر نفسه"، مشيراً إلى أن طهران لم تقدم حتى اليوم ما يعكس استعدادها لذلك. حسب موقع الحرة.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قال، في تصريحات لتلفزيون بلاده الرسمي هذا الأسبوع، إن هناك اتفاقاً مكتملاً بنسبة 96%، لكنه لا يضمن مكاسب طهران الاقتصادية من الاتفاق، ومن ثم لا يمكن لإيران القبول به.

وأجرى الجانبان جولتي مفاوضات غير مباشرتين في الدوحة الشهر الماضي لكنهما لم تتمكنا من تجاوز الخلافات الأساسية.

وقبل أيام، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد اتصال مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، إن إحياء الاتفاق ما يزال ممكناً.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أمس الاثنين، إن طهران لن تشغل كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أزالتها في يونيو/حزيران الماضي، إلا في حال إحياء الاتفاق.

وأبلغت طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها أزالت معدات تابعة لها، من بينها 27 كاميرا تم تركيبها بموجب الاتفاق، بعد أن مررت الوكالة قراراً ينتقد طهران في يونيو.