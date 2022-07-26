رئيس الوزراء الإسرائيلي يدعو نظيره البريطاني لطرح تهديد عسكري حقيقي على إيران

وبحسب البيان نفسه ، فإن الجانبان بحثا "سبل مواصلة توطيد العلاقات الثنائية في المجالات المختلفة"

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن يائير لابيد، تحدث مع رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته بوريس جونسون، داعيا إلى طرح التهديد العسكري بشأن الاتفاق النووي على الطاولة من أجل منع تحول طهران إلى "عتبة نووية".

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان له: "كان الحديث بين الزعيمين وديًا ودافئًا حيث شكر رئيس الوزراء نظيره جونسون على دعمه وصداقته الممتدة منذ سنوات طويلة مع دولة إسرائيل"، مضيفا "تمنى له رئيس الوزراء لابيد النجاح والتوفيق مستقبلاً".

وبحسب البيان نفسه ، فإن الجانبان بحثا "سبل مواصلة توطيد العلاقات الثنائية في المجالات المختلفة، منها الاقتصاد والتجارة والتعاون التكنولوجي وغيرها".

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي"ضرورة ممارسة الضغط وطرح التهديد العسكري عالي المصداقية على الطاولة، من أجل الحؤول دون تحول إيران إلى دولة عتبة نووية".