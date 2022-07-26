ولي العهد السعودي يزور اليونان وفرنسا في أول محطة من جولته الأوروبية لتعزيز التعاون الثنائي

قال ولي العهد، إن "العلاقات بين البلدين تاريخية وستكون لدينا فرصة وضع اللمسات الأخيرة"

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مساء الثلاثاء إلى اليونان، في أول زيارة رسمية له إلى بلد عضو في الاتحاد الأوروبي منذ مقتل الصحافي جمال خاشقجي في العام 2018 وتهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي خصوصًا في مجالي الاقتصاد والطاقة.

وقال ولي العهد في مستهلّ لقائه مع ميتسوتاكيس، إن "العلاقات بين البلدين تاريخية وستكون لدينا فرصة وضع اللمسات الأخيرة" على سلسلة مشاريع ثنائية.

من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء اليوناني، أن زيارة بن سلمان "فرصة لإعادة تأكيد قوة علاقتنا الاستراتيجية، وسنوقع اتفاقات مهمة وستتاح لنا الفرصة لمواصلة مناقشة التطورات الإقليمية وطريقة تعزيز هذه العلاقة المهمة بين بلدينا".

وجاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليونانية، أن وزراء من البلدين سيوقعون الأربعاء في أثينا اتفاقات بشأن النقل البحري والطاقة والتكنولوجيا الدفاعية وإدارة النفايات والثقافة.

وأفادت مصادر دبلوماسية يونانية، أن المحادثات ستشمل أيضًا مشروعًا لنقل البيانات بين السعودية واليونان، "سيتمّ تحويله إلى مركز إقليمي بين أوروبا وآسيا".

و بحسب وكالة الأنباء السعودية، فمن المقررأن يتوجّه ولي العهد السعودي في ختام زيارته لليونان غدا الأربعاء إلى فرنسا.

وبدأ ولي العهد برفقة ثلاثة وزراء ووفد مستثمرين مهمّ، لقاءاته في أثينا عند الساعة 19,30 (16,30 ت غ)، مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وفق ما أظهرت مشاهد بثّتها قناة "إرت" اليونانية الرسمية.

وتأتي زيارة بن سلمان التي وصفتها اليونان بأنها "رفيعة المستوى"، بعد زيارة رسمية أجراها ميتسوتاكيس في تشرين الأول/أكتوبر الماضي للرياض بهدف استقطاب استثمارات سعودية.