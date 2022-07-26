عائلة الصحافية شيرين أبو عاقلة تجتمع مع وزير الخارجية الأمريكية في واشنطن

وزير الخارجية الأمريكية يؤكد أمام عائلة شيرين أبو عاقلة بشأن التزام الولايات المتحدة بالمحاسبة عن الحادث

اجتمع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن مساء اليوم مع عائلة الصحافية شيرين أبو عاقلة، والتي قتلت قبل شهرين خلال تبادل إطلاق نار بين الجيش الإسرائيلي ومسلحين في مدينة جنين.

وذكر البيان الصادر عن المتحدث باسم الخارجية الامريكية نيد برايس بأن بلينكن دعا أبناء عائلة الصحافية لاجتماع معه بمقر الوزارة بواشنطن بهدف الإعلان أمامهم عن التزام الولايات المتحدة بشأن المحاسبة على الحادث. العائلة، من جانبها قالت إنها "تأمل باتخاذ خطوات ضد إسرائيل بالقضية".

ابنة شقيق شيرين، لينا أبو عاقلة، نشرت فيديو في حسابها بتويتر قالت خلاله إنها تتواجد في وزارة الخارجية الأمريكية وقالت :"نحن هنا للمطالبة بتحقيق العدالة لشيرين" وأضاف بأن العائلة:"ستواصل جهودها حتى يتم المحاسبة على مقتلها، وسنذهب الى كل مكان أينما يأخذنا ذلك. شيرين عاشت لتكشف الحقيقة من وراء كل قصة، ونحن سنقوم بذلك".

وقالت العائلة بأن بلينكن أبلغهم خلال الاجتماع معه بأنه يشعر "بالالتزام بالدفاع عن كل مواطن أمريكي وسنقف الى جانبه". وأضافت العائلة بأنها :"لن تسكت حتى يتم إجراء تحقيق أمريكي يؤدي إلى العدالة الحقيقية، ولن نتوقف حتى يتم تفادي ألم مثل الذي عانينا منه من كل أمريكي أو فلسطيني آخر". وليس من الواضح إن كانت شيرين ستجتمع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، لكن اصابته بفيروس كورونا من الممكن أن يمنع ذلك.