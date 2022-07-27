الاتحاد الأوروبي يقترح مسودة نص جديد لإحياء الاتفاق النووي الإيراني

وأضاف بوريل "إنه ليس اتفاقًا مثاليًا ، لكنه يعالج جميع العناصر الأساسية ويتضمن تنازلات"

أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس الثلاثاء، أنه اقترح مسودة نص جديد لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، مضيفا أنه "لم يعد هناك مجال لمزيد من التنازلات الكبيرة".

وكتب بوريل في مقال بصحيفة فاينانشال تايمز “لقد وضعت الآن على الطاولة نصا يتناول بالتفصيل الدقيق رفع العقوبات بالإضافة إلى الخطوات النووية اللازمة لاستعادة العمل بخطة العمل الشاملة المشتركة”، مضيفا “بعد 15 شهرا من المفاوضات المكثفة والبناءة في فيينا والتفاعلات التي لا تحصى مع المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة والولايات المتحدة، خلصت إلى أن المجال أمام تقديم تنازلات إضافية مهمة قد استنفد”.

ومن جانبه، أكد كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، علي باقري كني، أن "بوريل قدم اقتراحا جديدا"، وأضاف على تويتر “لدينا أيضا أفكارنا الخاصة، من حيث الجوهر والشكل، لإكمال المفاوضات، وسنقدمها”.

وأضاف بوريل "إنه ليس اتفاقًا مثاليًا ، لكنه يعالج جميع العناصر الأساسية ويتضمن تنازلات تم الحصول عليها بشق الأنفس من قبل جميع الأطراف" ، مشيرًا إلى أنه "لا يرى أي بديل شامل أو فعال في متناول اليد".

وفي نفس السياق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحافيين إن واشنطن تراجع “مسودة التفاهم” التي طرحها بوريل على إيران وأطراف أخرى في اتفاق 2015 وسترد مباشرة على الاتحاد الأوروبي.

ولم يقدم بوريل تفاصيل حول اقتراحه، لكنه أشار- كما فعل العديد من المسؤولين الغربيين من قبل- إلى أن الوقت ينفد أمام استعادة العمل بالاتفاق الذي حدت إيران بموجبه من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.

وكتب يقول “حان الوقت لاتخاذ قرارات سياسية سريعة لإنجاز مفاوضات فيينا على أساس النص الذي اقترحته، والعودة على الفور إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة”. وأضاف “إذا تم رفض الاتفاق، فإننا نخاطر بمواجهة أزمة نووية خطيرة مع احتمال زيادة عزلة إيران وشعبها”.