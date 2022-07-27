تقرير: ألمانيا ستدفع تعويضات لعائلات ضحايا الرياضيين اليهود الـ11 الذي قتلوا بعملية ميونيخ 1972

ولم يحدد بعد قيمة التعويضات الذي ستدفعه المانيا لكن تجري حاليا محادثات بين الحكومة الالمانية والعائلات

افاد موقع "والا" الاخباري بأن الحكومة الألمانية اعلنت بأنها تنوي دفع تعويضات لعائلات ضحايا عملية ميونيخ 1972 والتي قتل فيها 11 رياضيا يهوديا، وجاء هذا نقلا عن صحيفة Sueddeutsche Zeitung الألمانية.

واتخذ القرار بحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية الفيدرالية للصحيفة الألمانية "بعد الرغبة في تحديد العواقب الوخيمة على أقارب الضحايا من الناحية المادية" وأضاف بأن الحكومة الفيدرالية أعادت "تقييم الهجوم" في دورة الأولمبيادة الصيفية في ميونيخ 1972 وتأثيره "خلال الأسابيع الماضية".

ولم يستعرض المتحدث باسم وزارة الداخلية قيمة التعويضات الألمانية المعروضة، لكنه قال أنه :"حاليا تجري محادثات ثقة بين ممثلي مع عائلات الضحايا".

ويشار الى أن أقارب الضحايا حصلوا في الأعوام 1972 و2002 على دفعات مالية، لكنها كانت منخفضة، وأعلن الجانب الألماني عنها بأنها مساعدة إنسانية وذلك حتى يتجنب الاعتراف بالذنب، بحسب ما ذكرته الصحيفة. وسيتم منح التعويض بشكل مشترك من قبل الحكومة الفيدرالية، وولاية بافاريا وعاصمتها ميونيخ.

في تاريخ 5 و6 ايلول/سبتمبر 1972 تم مهاجمة المنتخب الأولمبي الاسرائيلي الذي شارك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في ميونيخ، وقتل خلال الهجوم 11 من أعضاء المنتخب بينهم ، رياضيين، مدربين وحكام ، ونفذ الهجوم من قبل منظمة "أيلول الأسود" الفلسطينية.

ويشار إلى أن تقريرا للحكومة الألمانية تم تسريبه ووصل الى آنكي شفيتسر، زوجة آندري شفيتسر، مدرب لعبة المبارزة الذي قتل بالهجوم، وتحقيقا لشبكة "بي بي سي" كشف عن تفاصيل كثيرة حول عملية الإنقاذ الفاشلة وأسباب هذا الفشل.