الصين: الولايات المتحدة "ستتحمل كل العواقب" إذا زارت بيلوسي تايوان

تشاو ليجيان، "إذا مضت الولايات المتحدة قدما في زيارة تايوان... فإن الجانب الأميركي سيتحمل كل العواقب"

حذّرت الصين اليوم الأربعاء، من أن واشنطن "ستتحمل العواقب" إذا زارت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي تايوان مع تصاعد التوترات بين البلدين قبل مكالمة هاتفية متوقعة بين الرئيسين جو بايدن وشي جينبينغ.

وردت بكين بشدة على الولايات المتحدة بعد ورود تقارير الأسبوع الماضي بأن الديموقراطية بيلوسي التي تتولى أحد أكثر المناصب أهمية في الولايات المتحدة بعد الرئيس ونائبه، قد تزور جزيرة تايوان المتمتعة بحكم ذاتي في آب/أغسطس.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في مؤتمر صحافي دوري "إذا مضت الولايات المتحدة قدما في زيارة تايوان... فإن الجانب الأميركي سيتحمل كل العواقب المترتبة على ذلك"، إذ تعتبر بكين أن تايوان جزءا لا يتجزأ من الصين، مضيفا "نحن نعارض بشدة زيارة بيلوسي لتايوان".

ويرجح أن تهيمن الزيارة المحتملة لبيلوسي على مكالمة هاتفية بين الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره الأميركي جو بايدن قال الأخير إنه يتوقع أن تجرى هذا الأسبوع.

واستمرت العلاقات بين القوتين العالميتين في التدهور في ظل رئاسة بايدن بسبب قضايا من أبرزها مسألة تايوان وحقوق الإنسان والمنافسة في قطاع التكنولوجيا.

وحذّرت بكين هذا الأسبوع من أنها "تستعد" لزيارة محتملة لبيلوسي، والتي ستكون أول زيارة يقوم بها رئيس لمجلس النواب الأميركي لتايوان منذ العام 1997.

وتثير زيارة محتملة يتوقع أن تجريها رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان قلق إدارة الرئيس جو بايدن خشية اعتبارها تجاوزا لخطوط الصين الحمراء.

وقال بايدن الأسبوع الماضي إن الجيش الأميركي "يعتقد أنها ليست فكرة جيدة في الوقت الحالي".