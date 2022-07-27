غوتيريش:يقدم تعازيه للمغرب بعد مقتل جندي مغربي من قوات حفظ السلام في الكونغو

تسببت الحادث في إصابة 20 جنديا مغربيا يعملون على مستوى موقع نياميليما بجروح طفيفة، والذين تم التكفل بهم

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس الثلاثاء، عن أحر تعازيه للمغرب على إثر مقتل جندي تابع لتجريدة القوات المسلحة الملكية المنتشرة في الكونغو ضمن بعثة تحقيق الاستقرار الأممية (مونوسكو). تسببت أيضا في إصابة 20 جنديا مغربيا يعملون على مستوى موقع نياميليما بجروح طفيفة، والذين تم التكفل بهم على الفور.

وأفاد بيان القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية بأن "الجندي توفي متأثرا بالجروح الناجمة عن إطلاق النار خلال هجمات لمتمردين على عدد من المواقع التي تنتشر فيها تجريدة القوات المسلحة الملكية، مستغلين مظاهرة عنيفة للسكان المحليين ضد تواجد بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو)، وذلك يومي 25 و26 يوليو/تموز الجاري"

كما لقي جنديان آخران من أفراد قوات حفظ السلام من الجنسية الهندية مصرعهما خلال تلك الهجمات وأصيب جندي آخر مصري الجنسية.