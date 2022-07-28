الخارجية الإيرانية: ايران تريد التوصل الى اتفاق جيد متقن ومستديم

جاء ذلك خلال المحادثات الهاتفية بين "امير عبداللهيان" ومفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي "جوزيف بوريل"

قال وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان "ان ارادة الحكومة الايرانية في التوصل الى اتفاق جيد ومتقن ومستديم، لا يشوبها شك. بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الايرانية "ارنا" اليوم الخميس.

وجاءت تصريخات الوزير خلال المحادثات الهاتفية اليوم الاربعاء، بينوزير الخارجية الإيراني ومفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي "جوزيف بوريل"؛ حيث استعرض الجانبان اخر التطورات المتعلقة بمفاوضات رفع الحظر عن ايران.

واعرب عبد اللهيان عن تقديره لجهود "بوريل" ومساعده "انريكي مورا" في هذا الخصوص؛ مصرحا انه "لو تحلت امريكا بالواقعية في مسار التوصل الى حل واتفاق، فإن تحقيق اتفاق جيد سيكون في متناول يد الاطراف جميعا".

كما نوه بان الجمهورية الايرانية، ابدت حسن النية منذ بدء المفاوصات ولحد اليوم، واظهرت ارادتها لحسم الاتفاق المنشود. ختاما، استعرض الجانبان الايراني والاوروبي اليات استمرار الحوار وتبادل وجهات النظر بينهما.