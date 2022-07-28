وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة يزور إسرائيل سبتمبر \ايلول الوشيك بدعوة من وزير التعاون الإقليمي

وزير الخارجية المغربي بوريطة يقبل دعوة الوزير فريج المشاركة في مؤتمر "سنتان على رفع اتفاقات ابراهيم"

يصل وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إلى إسرائيل في سبتمبر\ ايلول الوشيك للمشاركة في مؤتمر "سنتان من اتفاقات إبراهيم" بدعوة من وزارة التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية التي تنظم الحدث.

جاء إعلان الزيارة في لقاء جمع بين الوزير فريج وبوريطة أمس الأربعاء في وزارة الخارجية المغربية في الرباط.

وفي لقائه مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي بحث عيساوي فريج" تبادل طلبة ومنح تعليمية وبرامج للبحث العلمي بين إسرائيل والمغرب وخاصة في مجال الماء والطاقة والبيئة"، وطرح الوزير فربج قضية فتح المجال أمام الطلاب من إسرائيل دراسة الطب في المغرب وإقامة دورات استكماليه للمعلمين من الدولتين.

وقال الوزير فريج بعد زيارته في المغرب" اليوم رأيت بأم عيني ما كنت أسمع به دائمًا عن عظمة المملكة المغربية، المكانة المرموقة التي تتحلى بها سياسيًا، اجتماعيًا واقتصاديًا وثقافيًا تحت رعاية الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه. رأيت الفسيفساء الاجتماعي الذي يُعتبر أنموذجاً للتعايش والتسامح، هناك الكثير لنتعلم نحن منهم، وسيكون لوزارتي العديد من المشاريع المشتركة مع الوزارات المختلفة".

هذا وأنهى اليوم الخميس عيساوي فريج زيارته الأولى إلى المملكة المغربية التي استمرت عدة أيام أجرى خلالها عدة لقاءات مثمرة مع وزراء ومسؤولين مغاربة وقام بجولات ميدانية متعددة في كل من الرباط طنجة وسلا.