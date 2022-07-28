بايدن ونظيره الصيني يبحثان ملف تايوان والخلافات التجارية

البيت الأبيض: انتهاء اتصال الرئيس جو بايدن مع نظيره الصيني بعد محادثة دامت أكثر من ساعتين

تحادث الرئيس جو بايدن ونظيره الصيني شي جينبينغ هاتفيا الخميس بشأن التوترات المتصاعدة حول تايوان والخلافات التجارية ومحاولتهما إبقاء التنافس بين القوى العظمى تحت السيطرة. وأعلن البيت الأبيض إن الاتصال الهاتفي انتهى ظهر الخميس بعد محادثة دامت ساعتين

ورغم كونه التواصل الخامس بين بايدن وشي منذ أن أصبح الأخير رئيسًا قبل عام ونصف عام، بات من الصعب إخفاء انعدام الثقة الكبير بين البلدين.

تخاطر كل من بكين وواشنطن اللتين تدور بينهما حرب تجارية، أكثر وأكثر بحدوث نزاع مفتوح حول تايوان، مع مؤشرات طفيفة تفيد بايجاد حل حول المسألتين.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي إن "التوترات بشأن السلوك العدواني للصين في منطقة الهندي والهادئ" ستكون على رأس جدول الأعمال.

أحدث نقطة توتر هي الزيارة المحتملة لحليفة بايدن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى الجزيرة التي تزعم بكين أنها جزء من الصين ولكن لديها حكومتها الديموقراطية.