الرئيس الفرنسي يستقبل ولي العهد السعودي في قصر الإليزيه

استقبل ماكرون بحرارة ضيفه الذي يقوم بأول زيارة له إلى أوروبا منذ اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، مساء الخميس إلى قصر الإليزيه لعقد قمة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

واستقبل ماكرون بحرارة ضيفه الذي يقوم بأول زيارة له إلى أوروبا منذ اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي قبل أربعة أعوام في قنصلية بلاده في اسطنبول، على ما اظهرت مشاهد بثتها "أ ف ب تي في".

وكان ولي العهد قد توجه إلى فرنسا المحطةِ الثانية والأخيرة في جولته الأوروبية، حيث سيبحث خلال الزيارة العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وتأتي زيارة ولي العهد السعودي إلى باريس بعد أسبوعين من محادثات أجراها في السعودية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وتتطلع فرنسا ودول أوروبية أخرى إلى تنويع مصادر الطاقة في أعقاب العملية الروسية بأوكرانيا، والتي أسفرت عن خفض موسكو إمدادات الغاز إلى أوروبا.