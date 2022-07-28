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الرئيس الفرنسي يستقبل ولي العهد السعودي في قصر الإليزيه

i24NEWS - AFP

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ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (إلى اليسار) يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مدينة جدة الساحلية بالمملكة العربية السعودية في 4 ديسمبر 2021.
AFP PHOTO / SAUDI ROYAL PALACE / BANDAR AL-JALOUDولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (إلى اليسار) يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مدينة جدة الساحلية بالمملكة العربية السعودية في 4 ديسمبر 2021.

استقبل ماكرون بحرارة ضيفه الذي يقوم بأول زيارة له إلى أوروبا منذ اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي

وصل ولي العهد  السعودي الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، مساء الخميس إلى قصر الإليزيه لعقد قمة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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واستقبل ماكرون بحرارة ضيفه الذي يقوم بأول زيارة له إلى أوروبا منذ اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي قبل أربعة أعوام في قنصلية بلاده في اسطنبول، على ما اظهرت مشاهد بثتها "أ ف ب تي في".

وكان ولي العهد قد توجه إلى فرنسا المحطةِ الثانية والأخيرة في جولته الأوروبية، حيث سيبحث خلال الزيارة العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وتأتي زيارة ولي العهد السعودي إلى باريس بعد أسبوعين من محادثات أجراها في السعودية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وتتطلع فرنسا ودول أوروبية أخرى إلى تنويع مصادر الطاقة في أعقاب العملية الروسية بأوكرانيا، والتي أسفرت عن خفض موسكو إمدادات الغاز إلى أوروبا.

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