الأزمة مستمرة: المحكمة الروسية لم ترفض الادعاءات ضد الوكالة اليهودية

ستعقد الجلسة الأولى في المحاكمة في 19 أغسطس / آب المقبل

قبلت المحكمة في موسكو امس (الخميس) طلب وزارة العدل الروسية وقررت فتح محاكمة للوكالة اليهودية للاشتباه بجمع معلومات عن مواطنين روس بما يخالف عليه القانون. بحسب ما نشر موقع "اسرائيل اليوم" الاسرائيلي.

ستعقد الجلسة الأولى في المحاكمة في 19 أغسطس / آب. معنى القرار هو أن الأزمة مع روسيا مستمرة في الوقت الحالي، على الرغم من أن أنشطة الوكالة في البلاد لن تتوقف على الفور وهناك متسع من الوقت للتوصل إلى تفاهم مع الكرملين بشأن هذه القضية.

في إسرائيل، قدروا مقدمًا أنه على أي حال لن ترفض المحكمة طلب وزارة العدل الروسية تمامًا، لكن السيناريو المتفائل تحدث عن إرسال القاضي الأطراف إلى الوساطة. الافتراض العملي في اسرائيل هو أن القرار لم يتم اتخاذه في المحكمة نفسها، ولكن بناءً على أمر صادر عن مسؤولين سياسيين في موسكو.