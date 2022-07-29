الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب "التدخل في الانتخابات والأنشطة السيبرانية"

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على فردين روسيين و4 كيانات بسبب التدخل في الانتخابات والأنشطة السيبرانية"

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على فردين روسيين و4 كيانات بسبب التدخل في الانتخابات والأنشطة السيبرانية "بموجب أمر تنفيذي أمريكي يتعلق بالتدخل في انتخابات أجنبية وممارسة أنشطة سيبرانية خبيثة"يأتي ذلك في إطار التوتر المتصاعد بين البلدين.

وبحسب موقع الوزارة، فإن "العقوبات صدرت بموجب أمر تنفيذي أمريكي يتعلق بالتدخل في انتخابات أجنبية وممارسة أنشطة سيبرانية خبيثة" حيث كشف تحقيق أجرته السلطات الأمريكية "أن كريموف استخدم سلسلة معقدة من النصوص القانونية ورجال الواجهة لإخفاء مصالحه في هيريتادج تراست" وهي شركة مقرها في ديلاوير (شرق الولايات المتحدة) كما تؤكد وزارة الخزانة في بيان.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت الشهر المنصرم، تجميد أصول تزيد قيمتها على مليار دولار لشركة مقرها الولايات المتحدة ويديرها السياسي الروسي سليمان كريموف الذي فرضت عليه واشنطن عقوبات من قبل.