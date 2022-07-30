الصين تعلن تدريبات عسكرية قبل زيارة محتملة لنانسي بيلوسي إلى تايوان

أعلنت السلطات الصينية المشرفة على الأمن البحري تنظيم "مناورات عسكرية" السبت قبالة سواحل جزيرة بينغتان

أعلنت الصين تنظيم تدريبات عسكرية "بالذخيرة الحية" اليوم السبت في مضيق تايوان، في مبادرة تسبق زيارة مزمعة لرئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان.

ومع أن مسؤولين أميركيين يزورون بانتظام تايوان التي يفصلها شريط ضيق من المياه عن بر الصين الرئيسي، ترى بكين أن زيارة بيلوسي ستشكل استفزازا كبيرا.

وفي هذا السياق أعلنت السلطات الصينية المشرفة على الأمن البحري تنظيم "مناورات عسكرية" السبت قبالة سواحل جزيرة بينغتان في إقليم فوجيان (شرق) الواقع قبالة تايوان.

وأوضح البيان الصادر الخميس والذي نقلته وسائل الإعلام الصينية الجمعة أنه "ستجري عمليات إطلاق نار بالذخيرة الحية ... بين الساعة 8,00 والساعة 21,00 (منتصف الليل والساعة 13,00 ت غ)، وسيحظر أي دخول" إلى هذه المياه.

ولم يأت البيان على ذكر بيلوسي بالاسم، لكن بكين تهدد منذ بضعة ايام بـ"عواقب" في حال نفذت المسؤولة الأميركية مشروعها.

وكانت الصين قد حذّرت الأربعاء الماضي، من أن واشنطن "ستتحمل العواقب" إذا زارت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي تايوان مع تصاعد التوترات بين البلدين قبل مكالمة هاتفية متوقعة بين الرئيسين جو بايدن وشي جينبينغ.

واجرى شي جينبينغ وجو بايدن الخميس الماضي محادثات "صريحة وعميقة" استمرت ساعتين وحذر خلالها الرئيس الصيني نظيره الأميركي من "اللعب بالنار" في شأن تايوان، وفق ما نقل إعلام رسمي صيني.

ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس الجمعة عن أمله في أن يتمكن البلدان من إدارة خلافهما بشأن تايوان "بحكمة".

وقال الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية للصحافيين إنه إذا طلبت بيلوسي "دعمًا عسكريًا فسنفعل ما هو ضروري لضمان قيامها بمهمتها على أكمل وجه".

وتعتبر الصين تايوان، الجزيرة البالغ عدد سكانها 24 مليون نسمة، جزءا من أراضيها وتعتزم إعادة توحيدها مع البر الصيني من غير أن تستبعد استخدام القوة من أجل ذلك.