جاريد كوشنر: نتنياهو لم يكن متحمسًا لنقل السفارة إلى القدس. وترامب فكّر في إلغاء الخطوة

"نتنياهو قال إنه يؤيد قرار الرئيس إذا كان هذا ما يريد الرئيس فعله ولكن لا يبدو متحمسًا للغاية".

كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على وشك إلغاء خطته للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إلى القدس بعد أن شعر أن رئيس الوزراء في ذلك الوقت، بنيامين نتنياهو، لم يكن مهتمًا بذلك، جاء هذا بحسب ما كتب كبير مستشار ترامب جاريد كوشنر في كتابه المتوقع نشره في 23 أغسطس \آب.

وكتب كوشنر في كتابه أنه في محادثة هاتفية مع نتنياهو في 5 ديسمبر\ كانون اول 2017 قبل يوم واحد من إعلان الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، أبلغ ترامب رئيس الوزراء بقراره.

ويشير كوشنر في كتابه إلى أن "بيبي قال إنه يؤيد قرار الرئيس إذا كان هذا ما يريد الرئيس فعله ولكن لا يبدو متحمسًا للغاية".

وأضاف كوشنر أن ترامب اعتقد أن نتنياهو لم يسمع جيدًا أو لم يفهم كلماته وبالتالي كررها مرة أخرى. أخبر ترامب نتنياهو أنه عندما يحين الوقت يتوقع أن تجلس إسرائيل على طاولة المفاوضات وتتوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين.

لكن حتى في المرة الثانية ، كما يدعي كوشنر ، لم يكن رد فعل نتنياهو متحمسًا. كتب كوشنر أنه في هذه المرحلة من المحادثة ، بدأ ترامب في التساؤل عما إذا كان قد اتخذ القرار الصحيح.

وسأل ترامب نتنياهو لماذا يجب عليه المخاطرة ونقل السفارة إلى القدس إذا كان لديه انطباع بأنها ليست مهمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي. وبحسب كوشنر، قال ترامب لنتنياهو: "بيبي أعتقد أنك انت المشكلة".

وردا على ذلك قال نتنياهو: "خلافا لما قيل، أعرب رئيس الوزراء السابق نتنياهو، الذي طلب من الرئيس ترامب نقل السفارة عدة مرات، عن تقديره الكبير لهذا القرار".