تقرير: الأمير تشارلز قبل "تبرعا" بمليون جنيه إسترليني من عائلة بن لادن وآخر من أمير قطر

"الأموال وضعت في حقيبة سفر في إحدى المناسبات وحقيبة صغيرة في مناسبة أخرى أما الثالثة فكانت في أكياس من فورتنام

كشفت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، أمس الأحد، أن مؤسسة خيرية يملكها تشارلز، أمير مقاطعة "ويلز" البريطانية، "حصلت على تبرعات من عائلة زعيم تنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن بقيمة مليون جنيه إسترليني" عام 2013 وأنه قبل "حقيبة تحتوي على مليون يورو نقدا من حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر السابق"

وقالت صحيفة "صنداي تايمز" إن التبرع تم بعد لقاء خاص جمع الأمير تشارلز ببكر بن لادن في عام 2013 بعد عامين من مقتل أخيه غير الشقيق أسامة زعيم "القاعدة" على يد القوات الأمريكية الخاصة.

ونفت مصادر ملكية ما قالته الصحيفة من أن أمير ويلز وافق على تلقي المال رغم اعتراضات مستشارين في قصر كلارنس هاوس وصندوق أمير ويلز الخيري وطالبوه برده.

واعترف القصر والصندوق بتلقي التبرع لكنهما قالا إنه "تم قبوله تم من قبل أمناء المؤسسة الخيرية وليس من قبل الأمير تشارلز"وقال الصندوق إنه "نظر بعناية" في التبرع ولم يقبله إلا بعد الحصول على معلومات من مجموعة من المصادر بما في ذلك الحكومة البريطانية.

ووفقا للصحيفة فقد تسلم ولي العهد البريطاني ( 73 عاما) الأموال خلال اجتماعات مع الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني (63 عاما) في الفترة بين عامي 2011 و2015، بما في ذلك اجتماع خاص في مقر إقامة تشارلز (كلارنس هاوس) عام 2015.واشار التقرير إلى أن "الأموال وضعت في حقيبة سفر في إحدى المناسبات، وحقيبة صغيرة في مناسبة أخرى، أما الثالثة فكانت في أكياس من متجر فورتنام وماسون البريطانية، المتجر الفاخر الذي يزود ولي العهد بالخضراوات والشاي".

وبحسب التقرير فقد "تم تسليم الحقيبة الأولى إلى اثنين من مستشاري تشارلز اللذين قيل إنهما قاما بعد الأموال يدويا، فيما طلب اثنان من مساعدي القصر من بنك كوتس الخاص الذي يعمل لصالح العائلة المالكة إيداع النقود"

وبحسب ما ورد تم تقديم تشارلز إلى بكر بن لادن من قبل الأمير السعودي خالد بن فيصل آل سعود في حزيران/يونيو 2001. والتقى الرجلان مرة أخرى في تشرين الأول/أكتوبر 2001، بعد أربعة أسابيع فقط من هجمات 11 أيلول/سبتمبر، وتناولا العشاء في منزل تشارلز وناقشا العقيدة الإسلامية، ثم مرة أخرى في كلارنس هاوس في تشرين الأول/أكتوبر 2013.