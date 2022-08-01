رومانيا في خطوة تاريخية ستقوم بدفع تعويضات للناجين من المحرقة المقيمين في إسرائيل

سيتم الاعتراف بالناجين من المحرقة مواطني إسرائيل كمستحقين لمعاش تقاعدي شهري من دولة رومانيا نظير المطاردات

أعلن رئيس الوزراء يائير لابيد ووزيرة المساواة الاجتماعية ميراف كوهين اليوم الإثنين، عن اتفاق تاريخي بين هيئة الناجين من الهولوكوست والتأمين الوطني في رومانيا.

بحسب الاتفاقية، سيتم الاعتراف بالناجين من المحرقة/ الهولوكوست، مواطني دولة إسرائيل كمستحقين لمعاش تقاعدي شهري من دولة رومانيا، نظير المطاردات إبان الكارثة اليهودية في أوروبا. كما تهدف الاتفاقية إلى تنظيم آلية رفع الدعاوى.

وعقب رئيس الوزراء على الاتفاق بالقول "بوصفي ابناً لناج من المحرقة، فإني شديد التأثر بتوقيع هذه الاتفاقية الهامة. يتوجب على دولة إسرائيل أن تقوم بكل ما بوسعها من أجل أن يتمكن الناجون والناجيات من المحرقة من العيش هنا في البلاد بالاحترام الذي يليق بهم". وأضاف "نحن نصحح اليوم غبنًا دام عشرات السنين. ذلك وجبنا الأساسي أن نهتم بأن يحيا الناجون بقية عمرهم بأحسن حال".

وقالت وزيرة المساواة الاجتماعية ميراف كوهين في تعقيب على إنجاز تلك الاتفاقية: "ليس هنالك أمامنا أعوام كثيرة لنخدم الناجين من المحرقة. ومن هذا المنطلق فإننا نعمل بدافع القيام برسالة عاجلة وبذل أقصى جهودنا لتحسين أوضاعهم الاقتصادية وإثراء الخدمات المقدمة لهم وتمكينهم من عبور الشيخوخة بكرامة".

ولفتت الوزيرة إلى العمل خلال السنة الأخيرة على عقد اتفاقيات مع عدد من الدول ما أدى إلى زيادة مئات ملايين الشواقل التي سيتم تحويلها إلى حسابات الناجين. وأضافت "أننا قمنا بتخصيص 300 مليون شيكل ضمن ميزانية الدولة بغرض توسيع معاشات التقاعد المعدمة للناجين الأكثر فقرًا".