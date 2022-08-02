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الولايات المتحدة وحركة طالبان تتبادلان الاتهامات بشأن خرق اتفاق الدوحة

i24NEWS

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صورة في وزارة الشؤون الخارجية القطرية وفيها تظهر وفود الولايات المتحدة وطالبان للمحادثات في مكان لم يكشف عنه في الدوحة، قطر.
Qatar Ministry of Foreign Affairs via APصورة في وزارة الشؤون الخارجية القطرية وفيها تظهر وفود الولايات المتحدة وطالبان للمحادثات في مكان لم يكشف عنه في الدوحة، قطر.

حركة طالبان: "الغارة التي قتلت الظواهري انتهاك لسيادة أفغانستان وتتعارض مع اتفاق الدوحة".

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، أن حركة طالبان انتهكت اتفاق الدوحة، من خلال استضافة أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة وإيوائه، فيما أدانت حركة طالبان الغارة الجوية الأمريكية التي قتلت زعيم القاعدة في العاصمة كابل بأفغانستان والتي تم الإعلان عنها فجر اليوم.

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وقال أنتوني بلينكن، في بيان، أنه "في مواجهة عدم رغبة طالبان أو عدم قدرتها على التقيد بالتزاماتها، سنواصل دعم الشعب الأفغاني بمساعدات إنسانية قوية والدعوة لحماية حقوق الإنسان، خاصةً حقوق النساء والفتيات"، حسب موقع الخليج أون لاين.

وفي نفس السياق، نقلت وسائل إعلام عن حركة طالبان في بيانٍ لها، قالت فيه: "الغارة التي قتلت الظواهري انتهاك لسيادة أفغانستان وتتعارض مع اتفاق الدوحة".

وجاءت هذه التصريحات عقب إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في العاصمة الأفغانية كابول، وقال "الظواهري كان مسؤولاً عن مقتل العديد من الأمريكيين في هجمات مختلفة", مضيفا أن "العدالة تحققت بعد مقتله".

وكانت "طالبان" والولايات المتحدة قد وقعتا في فبراير/شباط 2022 بالعاصمة القطرية الدوحة، اتفاقاً لإحلال السلام في أفغانستان.

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