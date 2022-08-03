الولايات المتحدة تعلن موافقتها لبيع الأسلحة للسعودية والإمارات بقيمة 5 مليارات دولار

الخارجية الأمريكية، "الصفقة المتوقعة مع السعودية تهدف لتحسين أمن شريك يعتبر قوة استقرار سياسية".

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وافقت على صفقة لبيع صواريخ "باتريوت" ومعدات متعلقة بها إلى السعودية بتكلفة تقدر بـ 3.05 مليارات دولار، وأنظمة دفاع جوي للإمارات بـ2 مليار دولار.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن "صفقة صواريخ باتريوت للسعودية تشمل 300 صاروخ، وأنظمة الاختبار وقطع الغيار والنقل وبرامج التدريب."، مؤكدة أن "الصفقة تشمل أيضاً الدعم الفني والهندسي والخدمات اللوجستية"، مشيرة إلى أن "الصفقة المتوقعة مع السعودية تهدف لتحسين أمن شريك يعتبر قوة استقرار سياسية".

وفي نفس السياق، أكد البيان، أن "الخارجية الأمريكية أعلنت الموافقة على صفقة مستقبلية لبيع أنظمة دفاع جوي بأكثر من 2 مليار دولار للإمارات، دون تفاصيل حولها".

وجاء الإعلان الأمريكي عن الصفقة، بعد زيارة الرئيس جو بايدن إلى السعودية في منتصف يوليو/تموز الماضي، وعقده لقاءات مع الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان.

ويشار إلى أن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أكد أمس الثلاثاء، أن الأطراف اليمنية وافقت على تمديد الهدنة لمدة شهرين إضافيين.