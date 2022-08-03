تايوان تؤكد أن المناورات العسكرية الصينية تنتهك مياه الجزيرة وتعرض النظام الدولي للخطر

وزارة الدفاع التايوانية، "بعض قطاعات المناورات الصينية تتداخل (...) مع المياه الإقليمية لتايوان"

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الأربعاء، أن التدريبات العسكرية الصينية التي أعلنت ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايبيه تنتهك المياه الإقليمية للجزيرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التايوانية سون لي-فانغ في مؤتمر صحافي إن "بعض قطاعات المناورات الصينية تتداخل مع المياه الإقليمية لتايوان". مضيفا أن "ذلك عمل غير عقلاني يهدف الى تحدي النظام الدولي".

ووصلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أمس الثلاثاء الى العاصمة التايوانية تايبيه، رغم التهديدات العسكرية الصينية من مغبة الزيارة الى الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءا منها، وتوعدت الصين بعد وصولها بـ"أعمال عسكرية محددة الهدف".

وعبر القادة الصينيون عن غضبهم من زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي لتايوان التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها ووعدت ب"إعادة توحيدها" بالقوة إذا لزم الأمر. وأعلنت بكين عن سلسلة من التدريبات العسكرية بالذخيرة الحية حول الجزيرة ردا على الزايرة.

وقالت القيادة الصينية إنها ستجري "مناورات بحرية وجوية مشتركة في الأجواء البحرية والجوية الشمالية والجنوبية الغربية والجنوبية الشرقية"، وستشمل هذه التدريبات "إطلاق نار بعيد المدى بالذخيرة الحية" في مضيق تايوان الذي يفصل الجزيرة عن البر الرئيسي للصين.

وذكرت سلطات تايوان ليل أمس الثلاثاء الأربعاء أن 21 طائرة عسكرية صينية دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي للجزيرة - وهي منطقة أكبر بكثير من مجالها الجوي.

كما أعلنت وزارة التجارة الصينية فرض عقوبات اقتصادية ، قائلة إنها ستعلق تصدير الرمال الطبيعية إلى تايوان - وهي مكون رئيسي في تصنيع أشباه الموصلات أحد أكبر صادرات الجزيرة.