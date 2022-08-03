البرلمان الإيراني يصادق على معاهدة تتيح تبادل السجناء مع بلجيكا

نالت المعاهدة موافقة 195 نائبا، مقابل رفض اثنين وامتناع سبعة عن التصويت

أكد مجلس الشورى الإيراني، اليوم الأربعاء، أنه صادق على معاهدة تتيح تبادل السجناء مع بلجيكا، أثارت جدلا واسعا في بروكسل لدى إقرارها الشهر الماضي.

وأفاد الموقع الالكتروني للبرلمان الإيراني أن "ممثلي الشعب وافقوا على مشروع المعاهدة حول الانتقال المتبادل للمدانين بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومملكة بلجيكا".

ونالت المعاهدة موافقة 195 نائبا، مقابل رفض اثنين وامتناع سبعة عن التصويت، من أصل إجمالي عدد نواب مجلس الشورى الإيراني البالغ 209.

في المقابل، ترى الحكومة البلجيكية فيها فرصة لإفراج طهران عن الناشط في المجال الإنساني أوليفيه فانديكاستيل الموقوف منذ شباط/فبراير.

وكان مجلس النواب البلجيكي أقر في 20 تموز/يوليو المعاهدة التي يرى منتقدوها أنها تمهّد الطريق لإفراج بلجيكا عن الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي المدان بتهم "الإرهاب".

وكانت محكمة الاستئناف في أنتويرب ببلجيكا قد جمّدت في 22 تموز/يوليو، بناء على شكوى من معارضين إيرانيين في الخارج، أي امكانية لتسليم أسدي الى إيران، على رغم إقرار المعاهدة.

ويرى معارضو الاتفاق أنه "مفصّل على قياس" أسدي الذي حكم عليه في 2021 بالسجن 20 عاماً بعد إدانته بتهم "محاولات اغتيال" من خلال التخطيط لاستهداف اجتماع للمعارضة الإيرانية في فرنسا عام 2018.