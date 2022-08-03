الأمم المتحدة تعترف رسميًا بالحركة الصهيونية الأمريكية كمنظمة استشارية في الأمم المتحدة

لدى AZM الآن منصة يمكن من خلالها نقل مناقشة الصهيونية ودعم إسرائيل في الأمم المتحدة من السلبية إلى الإيجابية

حصلت الحركة الصهيونية الأمريكية (AZM) هذا الأسبوع على وضع خاص داخل الأمم المتحدة لتكون هيئة استشارية للمنظمة يمكنها المشاركة في أحداث ومناقشات الأمم المتحدة وتنظيم فعاليات في إطار الأمم المتحدة.

تأسست المنظمة الصهيونية في عام 1993 من أجل التقريب بين الجالية اليهودية في الولايات المتحدة والصهيونية وتعمل على تعزيز القيم الصهيونية في الولايات المتحدة. وتعمل الحركة على تعزيز الحوار والتعاون بين مختلف المنظمات الصهيونية وستكون الآن قادرة على القيام بذلك في ظل الدولية تحت رعاية الأمم المتحدة.

تكلل هذه الخطوة جهودًا جبارة بذلها بشكل متتابع سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان والبعثة الدائمة لإسرائيل لدى الأمم المتحدة، الذين عملوا بشكل مكثف خلال العام الماضي لتعزيز ترشيح المنظمة، وإثارة القضية في اجتماعات مع السفراء وكبار الدبلوماسيين.

وقال السفير اردان: "هذا انجاز مهم. AZM قوة مضاعفة لإسرائيل على الساحة الدولية. أنا أقاتل كل يوم في الأمم المتحدة حتى تعتبر الصهيونية حركة مهمة وإيجابية، ويسعدني أنه بعد القرارات الدنيئة التي اتخذت في الأمم المتحدة في الماضي، تغلغل فهم أهمية المشروع الصهيوني في الأمم المتحدة".

وأضاف: "لقد أثبتنا أن الصهيونية لم تعد كلمة قذرة في أروقة الأمم المتحدة. أهنئ AZM التي تقود جهدًا مهمًا لتعزيز دولة إسرائيل وأنا متأكد من أن الحركة ستتمكن الآن من توسيع وتعميق عملها ".

وقالت رئيسة الحركة الصهيونية الأمريكية ديبورا إسحاق: "اليوم هو يوم عظيم للصهيونية. نظرًا لأن الحركة الصهيونية الأمريكية (AZM) قد حصلت الآن على مركز استشاري خاص للمنظمات غير الحكومية في الأمم المتحدة، فإن لدى AZM منصة يمكن من خلالها نقل مناقشة الصهيونية ودعم إسرائيل في الأمم المتحدة من السلبية إلى الإيجابية. نحن ممتنون للبعثة الدائمة لإسرائيل لدى الأمم المتحدة، بقيادة السفير جلعاد إردان، لمساعدتنا في تحقيق هذا الوضع ".