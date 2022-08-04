إيران تنفي التخلي عن رفع الحرس الثوري من قائمة الإرهاب الأمريكية

ووصل اليوم الى فيينا الوفد الايراني المفاوض حول الاتفاق النووي برئاسة علي باقري كني

صرح مصدر مقرب من الوفد الايراني المفاوض في فيينا لوكالة "ايرنا" الايرانية أن "ايران لم تتخل عن رفع الحرس الثوري من قائمة الإرهاب الأمريكية، وأن الادعاءات الإعلامية لا قيمة لها".

التصريح يأتي ردا على تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" الاربعاء بأن ايران تخلت عن طلبها إزالة الحرس الثوري من قائمة الإرهاب، لكنها لا زالت تدعو للحصول على ضمانات أقوى بأن الولايات المتحدة لن تتخلى عن الاتفاق مرة أخرى أو تعيد فرض عقوبات على طهران".

وذكرت الوكالة بأن "ايران أظهرت حسن نواياها خلال المفاوضات، ولديها ارادة قوية للتوصل الى اتفاق"، وأكد المصدر للوكالة الايرانية بأن "الكرة في الملعب الأمريكي الآن، وإذا أرادت التوصل الى اتفاق مع ايران عليهم الاستفادة من الفرصة والتصرف بمسؤولية".

مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية الايرانية علي باقري كني، وصل اليوم الخميس الى العاصمة النمساوية فيينا بمرافقة الوفد المرافق، لاستئناف المفاوضات حول الاتفاق النووي والتي توقفت قبل خمسة أشهر. وأكدت الوكالة أنه سيتم استئناف المفاوضات اليوم مع باقي الأطراف اعتبارا من اليوم الخميس.

وعلى صعيد متصل، أعلنت وكالة الطاقة الذرية، مساء الأربعاء، إن "إيران بدأت تخصيب اليورانيوم من مصفوفتين إضافيتين من أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول بدرجة نقاء 5 في المئة في منشأة نطنز"