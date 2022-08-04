الكرملين: أردوغان وبوتين سيبحثان مستجدات سوريا وأوكرانيا

وأشار إلى أن الزعيمين سيتناولان أيضا اتفاق نقل الحبوب العالقة في موانئ أوكرانيا.

قال متحدث الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، إن القمة بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، المقرر انعقادها بمدينة سوتشي غدا الجمعة، ستبحث المستجدات في سوريا وأوكرانيا. بحسب ما نشرت وكالة الأنباء التركية "الأناضول".

وأضاف في تصريح صحفي بالعاصمة موسكو، الخميس، أن القمة يمكن أن تتطرق أيضا إلى التطورات الأخيرة التي شهدها إقليم قره باغ الأذربيجاني.

وأشار إلى أن الزعيمين سيتناولان أيضا اتفاق نقل الحبوب العالقة في موانئ أوكرانيا. والأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، إطلاق عملية عسكرية ضد قوات أرمينية غير شرعية في إقليم قره باغ، انتقاما لمقتل أحد جنودها.