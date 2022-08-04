محقق في الأمم المتحدة يعتذر عن تصريحاته المعادية للسامية

أثارت تصريحاته استياء إسرائيل التي طالبت الجمعة بإقالة أعضاء اللجنة وحلّها

اعتذر محقق الأمم المتحدة ميلون كوثاري اليوم الخميس عن قوله إن وسائل التواصل الاجتماعي يسيطر عليها "اللوبي اليهودي" مشكّكًا في شرعية عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة.

وقال كوثاري خلال مقابلة مؤخرًا مع موقع “موندوويس” Mondoweiss الذي يُغطيّ أخبار السلطة الفلسطينية وإسرائيل والسياسات الأمريكية اننا "محبطون جدًا من شبكات التواصل الاجتماعي التي يسيطر عليها، إلى حد كبير، اللوبي اليهودي أو بعض المنظمات غير الحكومية المحدّدة التي تكرّس الكثير من المال لمحاولة تشويه سمعتنا."

وأثارت تصريحاته استياء إسرائيل التي طالبت الجمعة بإقالة أعضاء اللجنة وحلّها. وبعد يومين على نشر المقابلة، وجّهت السفيرة الإسرائيلية رسالة للاحتجاج على هذه “التعليقات التي بعضها معاد للسامية بشكل واضح”.

وقد انتقد مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هذه التصريحاتالى جانب اكثر من 20 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا، إلى ان هذه التصريحات قد تكون معاداة السامية. وعليه، اعتذر كوثاري في رسالة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فيديريكو فيليجاس.

وقال كوثاري: انه "كان من الخطأ وصف وسائل التواصل الاجتماعي بأنها خاضعة لسيطرة اللوبي اليهودي إلى حد كبير". وأضاف: "كان اختيار الكلمات هذا غير صحيح وغير مناسب وغير حساس".