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لافروف: روسيا تعلن "استعدادها" لبحث تبادل سجناء مع واشنطن

i24NEWS - AFP

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وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يحضر مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نظيره الإماراتي عقب محادثاتهما في موسكو في 17 مارس 2022.
EVGENIA NOVOZHENINA / POOL / AFPوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يحضر مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نظيره الإماراتي عقب محادثاتهما في موسكو في 17 مارس 2022.

وزير الخارجية الروسي: مستعدون لبحث تبادل الأسرى مع الولايات المتحدة

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة أن موسكو "مستعدة" لمناقشة تبادل سجناء مع واشنطن عبر قناة اتصال على المستوى الرئاسي، وذلك بعد يوم من إدانة لاعبة كرة السلة بريتني غراينر في قضية مخدرات.

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وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي في كمبوديا "نحن على استعداد لمناقشة هذه القضية لكن فقط في إطار القناة (اتصال) التي تم الاتفاق عليها بين الرئيسين (فلاديمير) بوتين و(جو) بايدن".

ولفت إلى أن "هناك قناة خاصة أقامها الرئيسان وما زالت قائمة رغم بعض التصريحات العلنية". وتابع "إذا قرر الأميركيون مجددا الانخراط في دبلوماسية علنية والإدلاء بتصريحات صاخبة.. فهذا شأنهم وهذه مشكلتهم"، مضيفا أن واشنطن "غير قادرة" على التصرف بـ"شكل مهني وهادئ".

وجاءت تصريحات لافروف بعد يوم من صدور حكم في روسيا بسجن غراينر تسع سنوات في مستعمرة جزائية بعد إدانتها بتهم تتعلق بتهريب المخدرات.

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