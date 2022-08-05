روسيا تطلق قمرا اصطناعيا يوم الثلاثاء لمساعدة إيران في التجسس على إسرائيل

تعتزم موسكو استخدام القمر الصناعي نفسه، لجمع المعلومات في أوكرانيا

من المتوقع أن يؤدي القمر الاصطناعي الجديد، الذي من المتوقع أن تطلقه روسيا يوم الثلاثاء، إلى تحسين قدرة إيران بشكل كبير على التجسس على أهداف عسكرية في الشرق الأوسط. لكن قبل ذلك، تعتزم موسكو استخدام القمر الصناعي نفسه، لجمع المعلومات في أوكرانيا. هذا ما قاله مسؤولون أمنيون في الغرب لـ "واشنطن بوست".

وأعلنت وكالة الفضاء الروسية أنها ستطلق القمر الصناعي "الخيام"، الذي سمي على اسم عالم فلك وفيلسوف فارسي عاش في القرنين الحادي عشر والثاني عشر، إلى الفضاء في غضون أيام قليلة.

ووافقت روسيا على بناء نظام Canopus-V لإيران، والذي يتضمن كاميرا عالية الدقة، وهو أمر سيمنح إيران القدرة على المراقبة المستمرة للمنشآت في إسرائيل والخليج العربي. ويذكر إعلان وكالة الفضاء الروسية أن القمر الصناعي تم تطويره وبناؤه في روسيا.

كما أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الليلة (بين الخميس والجمعة) أن إيران لن تتمكن من تفعيل القمر الصناعي على الفور. ووفقًا للتقرير، تعتزم روسيا استخدام القمر الصناعي لعدة أشهر أو حتى لفترة أطول لزيادة مراقبتها للأهداف العسكرية في أوكرانيا. ونفت السفارة الروسية في واشنطن النبأ عن استخدام روسيا للقمر الصناعي. بحسب ما نشر موقع ynet الاسرائيلي.