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انتهاء مناورة مشتركة للبحرية الاسرائلية وقوات من الجيش الأمريكي في البحر الأحمر

i24news

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البحرية الأمريكية
SEAMAN MICHAEL LOPEZ / NAVY MEDIA CONTENT OPERATIONS (N / AFPالبحرية الأمريكية

قامت القوات بمحاكاة سيناريوهات عملياتية مختلفة في اعماق البحر الأحمر

اعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن اختتام المناورة البحرية المشتركة "نوبل روز"  امس (الخميس) والتي جرت في عمق البحر الأحمر حيث شارك فيها اسطول سفن الصواريخ ووحدة الكوماندو البحري وقوات من الأسطول الخامس للجيش الأمريكي، حيث تمت محاكاة سيناريوهات عملياتية متنوعة.  .

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وتم خلال التمرين استعراض القدرات المتنوعة لقوات الكوماندوز البحرية ، بما في ذلك السيطرة على السفن واستخدام الوسائل والسفن المتطورة.

بدأ التعاون مع قوات البحرية الأمريكية بالفعل من مراحل التخطيط الأولي إلى تنفيذ التمرين. ويشكل التمرين بنية تحتية للتعاون العملياتي ويعمق الحوار المهني بين الجيش الإسرائيلي والجيش الأمريكي.

ويعد تمرين "نوبل روز" جزءًا من سلسلة من التدريبات والتعاون الدولي ، الذي تم إجراؤه مؤخرًا ، كجزء من برنامج التدريب لعام 2022.

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