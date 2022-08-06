كوريا الشمالية تندد بزيارة نانسي بيلوسي إلى المنطقة منزوعة السلاح

جاء في بيان جو أن "بيلوسي، أسوأ مدمّرة للسلم والاستقرار الدوليين.. أثارت غضب الشعب الصيني بزيارتها"

نددت كوريا الشمالية اليوم السبت برئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي اثر زيارتها مؤخراً المنطقة منزوعة السلاح شديدة التحصين، واصفة إياها بأنها "أسوأ مدمّر للسلم الدولي".

وقال المسؤول في الخارجية الكورية الشمالية جو يونغ سام إنه فضلا عن محادثات الردع، "زارت بيلوسي منطقة الأمن المشترك في بانمونجوم، لتكشف بشكل جلي السياسة العدائية للإدارة الأميركية الحالية تجاه جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية"، مضيفا في بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية أن "الولايات المتحدة تصب الزيت على النار".

وجاء في بيان جو أن "بيلوسي، أسوأ مدمّرة للسلم والاستقرار الدوليين.. أثارت غضب الشعب الصيني بزيارتها الاستعراضية إلى تايوان"، وتابع "ستدفع الولايات المتحدة ثمنا باهظا لكل مصادر المشاكل التي أثارتها بيلوسي أينما حلّت".

وكانت بيلوسي التي زارت سيول في وقت سابق هذا الأسبوع بعد محطة في تايوان، أرفع مسؤولة أميركية تزور "منطقة الأمن المشترك" الفاصلة بين الكوريتين منذ التقى الرئيس السابق دونالد ترامب بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في الموقع عام 2019.

وقبل زيارة "منطقة الأمن المشترك"، ناقشت بيلوسي مع نظيرها الكوري الجنوبي رئيس الجمعية الوطنية كيم جين بيو "الوضع الخطير" والتهديد المتزايد الذي يشكله برنامج كوريا الشمالية للأسلحة النووية.

ودعا الطرفان إلى "ردع قوي وواسع لكوريا الشمالية" وتعهّدا دعم الجهود المشتركة الرامية لنزع سلاح بيونغ يانغ النووي.

ونددت كوريا الشمالية السبت بمحادثات بيلوسي مع كيم وزيارتها "منطقة الأمن المشترك".

وكان الجيش الصيني قد بدأ الخميس الماضي أهم مناورات عسكرية في تاريخه حول تايوان ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي للجزيرة التي تعتبرها بكين جزءا لا يتجزأ من أراضيها