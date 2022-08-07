بريطانيا: وزيرة الخارجية ليز تروس تخطط لنقل سفارة بلادها إلى القدس حال فوزها برئاسة الوزراء

شددت ليز تراس، في رسالتها إلى أصدقاء إسرائيل المحافظين، على أنها "لا تزال ملتزمة بمعارضة إيران"

أكدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، تعهدها بالنظر في موضوع نقل سفارة بلادها إلى القدس إذا فازت في سباق رئاسة الوزراء البريطاني.

وكتبت في رسالة وجهت إلى أعضاء من منظمة “أصدقاء إسرائيل المحافظين” : "إنني أتفهم أهمية وحساسية موقع السفارة البريطانية في إسرائيل"، مضيفة "لقد أجريت العديد من المحادثات مع صديقي العزيز رئيس الوزراء يائير لبيد حول هذا الموضوع. ومع مراعاة ذلك ، سأفكر في قرار لضمان أننا نعمل على أقوى أسس في إسرائيل.".

كما أعربت وزيرة الخارجية الحالية عن دعمها لإسرائيل خلال إطلاق عملية ’مطلع الفجر الجمعة الماضي، وكتبت على تويتر "تقف المملكة المتحدة إلى جانب إسرائيل وحقها في الدفاع عن النفس. إننا ندين الجماعات المتطرفة التي تطلق النار على المدنيين والعنف الذي أودى بحياة ضحايا من الجانبين".

وشددت ليز تراس، في رسالتها إلى أصدقاء إسرائيل المحافظين، على أنها "لا تزال ملتزمة بمعارضة إيران وسعيها لامتلاك أسلحة نووية"، وقالت: "لقد أوضحت أن محادثات الاتفاق النووي لا تتحرك بالسرعة الكافية وأؤكد لكم أنه في حالة انهيار خطة العمل الشاملة المشتركة ، فإن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة".

كما تعهدت ليز تراس، بضمان عدم انخراط المجالس المحلية في سياسات المقاطعة ضد إسرائيل، والتي وصفتها بأنها "تمييزية" و "تتعارض مع المواقف الحكومية".

أخيرًا ، قالت مرشحة قيادة حزب المحافظين إنها ستضغط من أجل إلغاء البند 7 من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهو بند دائم يستهدف إسرائيل.