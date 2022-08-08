المفاوضات حول النووي الإيراني: روسيا تؤكد أنها "تسير في الاتجاه الصحيح"

قال منسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا إنه "متفائل تمامًا" بشأن التقدم المحرز حتى الآن.

قال مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا"نقف على بعد خمس دقائق أو خمس ثوان من خط النهاية."واضاف "لا استطيع ان اضمن لكن الانطباع اننا نسير في الاتجاه الصحيح"وبدوره، قال منسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا إنه "متفائل تماما" بشأن التقدم المحرز حتى الآن.

و أعرب مندوب روسيا ميخائيل أوليانوف،عن تفاؤله بشأن إحراز تقدم في محادثات فيينا، بعد لقائه مع مبعوث الاتحاد الأوروبي والمنسق الرئيسي للمحادثات، إنريكي مورا، قائلا: "يبدو أننا نحرز تقدما.. لنبق متفائلين"، حسب موقع سكاي نيوز عربية.

ومن جانبه، أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، للتلفزيون الإيراني، من فيينا بشأن تقييمه للمحادثات، إنها "ليست سيئة والمحادثات لا تزال مستمرة بشأن الضمانات"ونقلت وسائل إعلام إيرانية عنه قوله "نحن نتقدم وأتوقع أن نغلق المفاوضات قريبا".

تواصل في فيينا المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، لليوم الرابع على التوالي، والتي تستهدف إحياء الاتفاق النووي المبرم مع القوى الغربية عام 2015، وسط شد وجذب بين طهران والغرب حول القضايا العالقة، من بينها الضمانات والعقوبات.

وتأتي الجولة الحالية بعد توقف المفاوضات في مارس/آذار الماضي عقب 8 جولات سابقة، دون حصول تقدم، وكذلك فشل المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في أواخر يونيو/حزيران الماضي في العاصمة القطرية الدوحة.

وكانت وكالة الطاقة الذرية، قد قالت إن "إيران بدأت تخصيب اليورانيوم من مصفوفتين إضافيتين من أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول بدرجة نقاء 5 في المئة في منشأة نطنز"

كما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن وفدا برئاسة كبير المفاوضين علي باقري، سيتوجه إلى فيينا خلال الساعات المقبلة من أجل استكمال المباحثات بشأن إحياء الاتفاق النووي، والمعلّقة منذ أشهر.