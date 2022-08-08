إيران ستقدم "آراء إضافية" على النص الأوروبي للاتفاق النووي

ما تزال هناك عقبة رئيسية إذ تطالب إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإنهاء قضية العثور على آثار لمواد نووية

أعلنت إيران الإثنين أنها ستقدم آراء إضافية على النص الأوروبي للاتفاق النووي في أعقاب تقديم الاتحاد الأوروبي "نصا نهائيا" في مفاوضات إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني، وفق ما أعلن مسؤول أوروبي الاثنين، معربا عن أمله في أن يتم التوصل إلى اتفاق "في غضون بضعة أسابيع".

وقال المصدر للصحافيين شرط عدم الكشف عن هويته "عملنا على مدى أربعة أيام وبات النص اليوم مطروحا أمام كبار المندوبين.. انتهت المفاوضات وهذا هو النص النهائي.. ولن يعاد التفاوض عليه".

بعد جمود استمر شهورا، عاد دبلوماسيون من كافة الدول الموقعة على الاتفاق (إيران وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وفرنسا) إلى فيينا الخميس الماضي في مسعى لإنقاذ اتفاق العام 2015.

وبدأت إيران والقوى المشاركة في الاتفاق مباحثات لإحيائه في نيسان/أبريل 2021 في فيينا، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة وبتسهيل من الاتحاد الأوروبي.

وقال المسؤول الأوروبي إن "الكرة الآن في ملعب العواصم (المعنية) وسنرى ماذا سيحدث"، مضيفا أن "شخصا لن يبقى في فيينا" لإجراء أي مفاوضات إضافية. وبينما شدد على "نوعية" النص، قال "نأمل بشدة بأن تتم الموافقة عليه" وبأن يتم التوصل إلى اتفاق "في غضون بضعة أسابيع".

وما تزال هناك عقبة رئيسية إذ تطالب إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإنهاء قضية العثور على آثار لمواد نووية في مواقع إيرانية غير معلنة "بالكامل".

وفي تعليقه على الأمر، قال المسؤول الأوروبي إن هذه القضية "لا علاقة لها بخطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق النووي). وفي الوقت نفسه، تصر إيران على أنها أساسية. آمل في أن تتوصل إيران إلى اتفاق (بهذا الشأن) مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذ إن ذلك سيسهل العديد من الأمور".

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الأحد "نعتقد أن على الوكالة الدولية حل مسائل الضمانات (النووية) المتبقية بالكامل عبر اعتماد مسار تقني والنأي بنفسها عن المسائل المنحرفة سياسيا وغير البنّاءة".