أردان :"أطالب مجلس الأمن الدولي بإعلان إدانة شديدة لإطلاق القذائف تجاه إسرائيل"

سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة غلعاد اردان يدلي بيانا خاصا قبل جلسة مجلس الأمن

قبيل المناقشة الخاصة لمجلس الأمن الدولة اليوم حول العملية العسكرية الاسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة، أدلى السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة غلعاد اردان بيانا خاصا لوسائل إعلام دولية. واستعرض أردان خلاله عدة فيديوهات قال إنها تثبت بأن إطلاق القذائف التي نفذها الجهاد الإسلامي هي التي تسببت بأغلب حالات الوفيات لفلسطينيين ممن ليسوا على صلة بالتصعيد، وأنشطة الجيش الإسرائيلي الخاصة لتقليص الأضرار الجانبية ومنع استهداف المدنيين والأطفال.

وقال أردان في بيانه :"للنفاش اليوم يجب أن يكون هدف واحد فقط- إدانة شديدة للجهاد الإسلامي على جرائم الحرب التي ارتكبها، وتحميله المسؤولية الكاملة على وفاة المواطنين بينهم أطفال. كل قرار آخر يخرج من هذا النقاش يكون خطأ فاذحا، لن يؤدي إلا إلى تقوية وتشجيع إرهابيي الجهاد الإسلامي على أعمالهم التخريبية".

وأضاف اردان :"الجهاد الإسلامي إطلق 1100 قذيفة تجاه المواطنين الإسرائيليين من بينها 200 سقطت في قطاع غزة، وقتلت فلسطينيين ليسوا على صلة بالأحداث، بينهم أطفال" وتابع "هذا هو العدو الذي تواجهه إسرائيل، هو على استعداد على قتل الأطفال مع محاولة قتل مواطنين إسرائيليين. مقولة جولدا مائير، بأن السلام سوف يأتي فقط عندما يحب الفلسطينيون أطفالهم أكثر مما يكرهوننا، وقد ثبت في الأيام الأخيرة من قبل إرهابيي الجهاد".

وتابع أردان "في الوقت الذي قام به الجهاد بإطلاق القذائف بدون تمييز على المواطنين الإسرائيليين، قائد التنظيم اجرى اجتماعا وحصل على تعليمات من القائد آية الله في طهران. إسرائيل عملت على مدار العملية بدقة مذهلة، لا يوجد جيش آخر يعمل على منع استهداف مواطنين ولها معدل منخفض من الأضرار الجانبية".

السفير أردان انتقد اعضاء مجلس الأمن الذين بادروا الى الجلسة وقال :"كيف سترد النرويج على الإسلاميين الذين يخططون إطلاق نار تجاه المواطنين في أوسلو؟ كيف سترد ايرلندا ان اطلقت القذائف تجاه دبلن؟ أنا أعتقد أن جميعنا يعرف الجواب. إن هددوا مواطنينا- سنتصرف".