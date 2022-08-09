روسيا تطلق قمرا صناعيا إيرانيا إلى الفضاء في ظل مخاوف "لمراقبة الأهداف العسكرية المحتملة في إسرائيل و الشرق الأوسط"

تقرير:" القمر الصناعي سيوفر لإيران "قدرات غير مسبوقة" لمراقبة الأهداف العسكرية في إسرائيل و الشرق الأوسط

أطلق روسيا، صباح اليوم الثلاثاء، صاروخا (أطلق عليه خيام) يحمل قمرا صناعيا إيرانيا بنجاح إلى الفضاء، في ما هناك مخاوف من أن "القمر الصناعي لن يساعد روسيا في الحرب في أوكرانيا فحسب، بل سيوفر أيضا لإيران قدرات غير مسبوقة" لمراقبة الأهداف العسكرية المحتملة في إسرائيل و الشرق الأوسط"

في وقت تسعى فيه موسكو وطهران إلى توثيق العلاقات في مواجهة العقوبات الغربية.

وبحسب وكالة "رويترز" أطلق القمر الصناعي للاستشعار عن بعد والمسمى "خيام" بواسطة صاروخ سويوز روسي من بايكونور كوزمودروم ، موطن عمليات الإطلاق الفضائية الروسية الواقعة في جنوب كازاخستان ، الساعة 08:52 صباحًا بتوقيت موسكو (0552 بتوقيت غرينتش) وفقا لمقطع فيديو. بثته وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس على موقع يوتيوب.

وكانت إيران قد رفضت "مزاعم" احتمال استخدام موسكو للقمر الصناعي لتعزيز قدراتها الاستخباراتية في أوكرانيا، قائلة إن "إيران ستتمتع بالسيطرة الكاملة عليها وتشغيلها منذ اليوم الأول".

ومن جهتها ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأسبوع المنصرم أن المسؤولين الأمريكيين قلقون من التعاون الفضائي الناشئ بين روسيا وإيران، خوفًا من أن القمر الصناعي لن يساعد روسيا في الحرب في أوكرانيا فحسب، بل سيوفر أيضًا لإيران "قدرات غير مسبوقة" لمراقبة الأهداف العسكرية المحتملة في إسرائيل و الشرق الأوسط.