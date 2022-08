حفل تكريم وطني لأول مرة بعد 40 عامًا من الهجوم على الحي اليهودي في باريس

بعد مرور 40 عامًا على الهجوم الذي شهده الحي اليهودي في باريس، تم اليوم الثلاثاء، حفل تكريم وطني للمرة الأولى لإحياء هذه الذكرى، والتي كانت سبب في مقتل فرنسا ستة أشخاص وأكثر من 22 جريحًا.

وقال وزير العدل الفرنسي إيريك دوبون موريتي، في مراسم الإحتفال، "بعد 40 عامًا، هناك شيء حزين يفرض نفسه، معاداة السامية. هذا الخبث القذر لم يمت، إنه يزحف إلى حد ما في غموض وفي كل مكان، في حياتنا اليومية، في الشارع، على الملصقات، وحتى في بعض المجالات السياسية".

تم تنظيم الحفل من قبل وزارة العدل الفرنسية والمجلس النيابي للمؤسسات اليهودية الفرنسية. وقد أقيم في حضور ناجين من الحادث وسكان الحي نفسه، واجتمع إيريك دوبون موريتي، بالإضافة إلى المسؤولين المنتخبين والسفراء وممثلي المؤسسات اليهودية أمام اللوحة التذكارية في شارع "روزيه"، ووضعوا أكاليل الزهور هناك، قبل الوقوف دقيقة صمت.