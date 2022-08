الولايات المتحدة تؤكد أن عناصر روسية يتدرّبون على مسيّرات إيرانية في طهران

أفادت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤول أميركي، أن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أكد بأن عناصر روسية تدربت في إيران على تشغيل الطائرات المسيرة، مردفا أن "وفدا روسيا زار مطارا في وسط إيران مرتين منذ حزيران/يونيو لفحص الطائرات المسيرة".

وأضاف جيك سوليفان أن "إيران ستزود روسيا بمئات من الطائرات المسيرة، منها طائرات ذات قدرة على حمل أسلحة".

وبحسب المعلومات المتداولة فإن جزءا على الأقل من الطائرات الإيرانية المقدمة هي من الجيل الأقدم من طائرات "شاهد 129"

