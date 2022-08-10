المغرب: الغرفة الجنائية في محكمة النقض بالرباط توافق على ترحيل فرنسي مطلوب لأمريكا

جاء في القرار "قضت بإبداء الرأي بالموافقة على تسليم المطلوب سيباستيان راوولت إلى السلطات القضائية الأمريكية "

أصدرت الغرفة الجنائية في محكمة النقض بالرباط، قرارا بالموافقة على ترحيل المواطن الفرنسي سيباستيان راوولت إلى الولايات المتحدة، لكونه مطلوبا للعدالة الأميركية في قضية قرصنة معلوماتية؛ بينما تطالب عائلته بترحيله إلى فرنسا.

وجاء في القرار "قضت بإبداء الرأي بالموافقة على تسليم المطلوب سيباستيان راوولت إلى السلطات القضائية الأمريكية المطالبة به".

وأكد مصدر مغربي مقرب من الملف صدور هذا الحكم، أمس الثلاثاء، أن "قرار المحكمة يبقى رأيا بالموافقة وليس أمرا بالتسليم، حيث يرجع تنفيذه إلى الحكومة المغربية".

وأوضح المصدر مفضلا عدم ذكر اسمه أن "تنفيذ الترحيل يكون بقرار من الوزير الأول، بناء على استشارة لجنة مختصة تضم ممثلين عن وزارتي العدل والخارجية".

وكانت القوات الأمنية المغربية قد أوقفت راوولت البالغ من العمر 21 سنة في 31 من ماي الماضي لدى وصوله إلى مطار الرباط سلا، قادماً من فرنسا، حيث كان ملاحقاً من طرف الإنتربول، بناء على طلب من القضاء الأمريكي.

ويتهمه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي بالانتماء إلى مجموعة قراصنة تدعى "شيني هانترز"، يُتهم أعضاؤها بارتكاب عمليات قرصنة "مدرة للأرباح" استهدفت شركات منها "مايكروسوفت".