المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تنتقد إسرائيل مرة أخرى، هذه المرة بعد اعتقال النابلسي

انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إسرائيل مرة أخرى، هذه المرة بعد اعتقال النابلسي في نابلس وإقصائه. وعلى خلفية الاعتقال، صدر بيان رسمي عن وزارة الخارجية الروسية يوم الجمعة الماضي، جاء فيه أن المسؤولية الكاملة للتصعيد تقع على عاتق إسرائيل. وفي الوقت نفسه، وفي تصريحات نشرتها الخارجية الروسية، لم يتم اعتبار إسرائيل وحدها المسؤولة عن التصعيد.

وبحسب المتحدثة زاخاروفا، فإن "رجال الأمن الإسرائيليين نفذوا مداهمة أخرى واستخدموا قوة غير متناسبة أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الفلسطينيين".

ووفقا لها، فإن "إسرائيل فعلت ذلك بهدف "التصفية" وإثارة احتجاج واسع النطاق. وأكدت زخاروفا أن جولة العنف بدأت بسبب الاستفزاز الإسرائيلي، وهذا في الواقع هو الخط الذي قررت روسيا اتخاذه يوم الاثنين الماضي، بعد ان قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، الذي شارك في مناقشة مجلس الأمن بشأن عملية الفجر الصادق، أن إسرائيل هي من بادرت إلى الاستفزاز وفي تعازيه أشار فقط إلى الضحايا الفلسطينيين.