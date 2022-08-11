الرئيس الصيني يزور السعودية الأسبوع الوشيك والرياض تعد استقبالا حافلا له

السعودية تتحضر لاستقبال حافل للرئيس الصيني سيكون متناقضا مع الترحيب الذي حظي به الرئيس الأمريكي

ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم الخميس، في تقرير لمراسلها مارتن شولوف عن الزيارة المرتقبة الأسبوع الوشيك للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى السعودية، وقال ان "السعودية تتحضر لاستقبال حافل للرئيس الصيني سيكون متناقضا مع الترحيب الذي حظي به الرئيس الأمريكي في زيارته إلى المملكة وإسرائيل الشهر المنصرم"

وأكد شولوف أن الرياض تحضر استقبالا حافلا يشبه ما فعلته عندما زار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب السعودية في أول رحلة خارجية له بعد انتخابه.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إنه ليس لديه معلومات ليقدمها في الوقت الحالي، وذلك ردا على طلب للتعليق على تقرير إعلامي يفيد بأن الرئيس شي جين بينغ سيزور المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل.

وذكرت صحيفة غارديان يوم الخميس أن السعودية تخطط لإقامة حفل استقبال لشي، دون أن تذكر من أين حصلت على المعلومات. ولم يقم الرئيس الصيني بأي زيارة رسمية لدولة أجنبية منذ يناير-كانون الثاني 2020.

وأشارت الصحيفة إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين توطدت في نفس الوقت الذي بدأت فيه الولايات المتحدة تحرف نظرها عن الشرق الأوسط باتجاه التركيز على آسيا، وتحديدا مواجهة الصعود الصيني.