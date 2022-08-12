الرئيس الأسبق للأركان العامة الروسية يقيّم فعالية منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية "القبة الحديدية"

الجنرال الروسي يوري بالويفسكي يقيم فعالية منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية "القبة الحديدية"

قال الجنرال يوري بالويفسكي، الرئيس الأسبق للأركان العامة الروسية، إن منظومة الدفاع الجوي الصاروخية الإسرائيلية "القبة الحديدية"، تشكل إنجازا تقنيا، جاء هذا بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الروسية "نوفوستي".

وقال بالويفسكي، الذي ترأس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية في 2004-2008: "بلا شك أصبح إنشاء ونشر واستخدام نظام الدفاع الجوي القبة الحديدية، إنجازا تقنيا كبيرا للصناعة الدفاعية في إسرائيل ولقواتها المسلحة.

ولكن في ذات الوقت، تتعامل منظومة الدفاع الجوي والصاروخي الإسرائيلية في المقام الأول مع مستويات تقنية متدنية لخصوم إسرائيل، الذين يعتمدون على الاستخدام المكثف للقذائف غير الموجهة".

وأعرب الجنرال عن اعتقاده بأن استخدام الصواريخ الموجهة أو المقذوفات التي يمكن تعديل مسارها قد يقلل بشكل كبير من احتمال إصابتها، وسيزيد العبء على كمبيوترات منظومات الدفاع الصاروخي، خاصة أثناء التصدي لإطلاق الصواريخ بشكل جماعي.