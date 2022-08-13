وكيل أعمال الروائي البريطاني سلمان رشدي يؤكد أنه على جهاز التنفس الصناعي وغير قادر على الكلام

أكد وكيله، أندرو ويلي، أنّ "الأنباء ليست جيّدة" وإنّ "من المحتمل أن يفقد سلمان إحدى عينيه"

وضع الروائي البريطاني، سلمان رشدي، على جهاز التنفس الاصطناعي بعد عملية جراحية استغرقت ساعات عدة جراء تعرضه للطعن أثناء حضور حفل في نيويورك، وأكد وكيل أعماله أندرو ويلي، أن "الأخبار ليست جيدة".

وتواجد رشدي البالغ من العمر 75 عاما، والذي أصدر مؤسّس الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانية، روح الله الخميني، فتوى بهدر دمه عام 1989 بسبب روايته "آيات شيطانيّة"، بمعهد تشوتوكوا الثقافي شمال غرب ولاية نيويورك، أمس الجمعة، عندما تقدم رجل إلى المسرح واندفع نحو رشدي قبل أن يسدد له عدة طعنات في عمل وصفته الولايات المتحدة بـ "الاعتداء المقيت والعنف المروع".

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" أكد وكيله، أندرو ويلي، أنّ "الأنباء ليست جيّدة" وإنّ "من المحتمل أن يفقد سلمان إحدى عينيه، وقد قُطِعت أعصاب ذراعه وتعرّض كبده للطّعن والتلف".

وألقت شرطة نيويورك القبض على شخص يشتبه في أنه منفذ الهجوم يُدعى هادي مطر، 24 سنة، من فيرفيو في نيوجيرسي.

وفي هذا السياق، قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة والعالم شهد "اعتداء مقيت على الكاتب سلمان رشدي وأن عمل العنف هذا مروع".

ومن جانبه، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس الجمعة، تضامنه مع رشدي، مؤكّدًا "أنّنا اليوم إلى جانبه أكثر من أيّ وقت مضى".

وكتب ماكرون على تويتر "منذ 33 عامًا، يُجسّد سلمان رشدي الحرّية ومحاربة الظلامية ... نضاله هو نضالنا، وهو نضال عالميّ. اليوم، نقف إلى جانبه أكثر من أيّ وقت مضى".

بدوره، ندّد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بالهجوم "المروّع" الذي تعرّض له الكاتب. ودان جونسون في تغريدة الاعتداء على رشدي "أثناء ممارسته حقًا علينا ألا نتوقّف عن الدفاع عنه"، في إشارة إلى حرّية التعبير.

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنّه يشعر بالجزع حيال هذا الهجوم، مضيفا بلسان المتحدث باسمه "الكلمات لا يمكن بأي حال من الأحوال الرد عليها بالعنف".

ويتعرض المؤلف سلمان رشدي لتهديدات بالقتل لسنوات طويلة منذ أن نشر كتابه "آيات شيطانية" عام 1988.