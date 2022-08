الشرطة الأمريكية تكشف هوية منفذ الهجوم على سلمان رشدي وعلاقته بحزب الله

كشفت شرطة مدينة نيويورك الأمريكية، اليوم السبت، أن منفذ الهجوم على سلمان رشدي الكاتب البريطاني هندي المولد، "شاب يبلغ من العمر 24 عاما، وهو من أصل لبناني، يدعى هادي مطر، وهو من سكان ولاية نيوجيرسي الأمريكية"

وأكدت الشرطة أن "المتهم هادي مطر قد طعن سلمان رشدي في رقبته وبطنه"، مشيرة إلى "استمرارها في التنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي أي” للكشف عن دوافع الهجوم الدموي لهادي مطر"، وفق وكالة فوكس نيوز،.