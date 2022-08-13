الشرطة الأمريكية تكشف هوية منفذ الهجوم على سلمان رشدي وعلاقته بحزب الله

عثرت الشرطة في سكنه على رخصة قيادته للسيارة، وتبين أنه اختار أن تكون المزورة باسم "حسن مغنية"

كشفت شرطة مدينة نيويورك الأمريكية، اليوم السبت، أن منفذ الهجوم على سلمان رشدي الكاتب البريطاني هندي المولد، "شاب يبلغ من العمر 24 عاما، وهو من أصل لبناني، يدعى هادي مطر، وهو من سكان ولاية نيوجيرسي الأمريكية"

وأكدت الشرطة أن "المتهم هادي مطر قد طعن سلمان رشدي في رقبته وبطنه"، مشيرة إلى "استمرارها في التنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي أي” للكشف عن دوافع الهجوم الدموي لهادي مطر"، وفق وكالة فوكس نيوز،.

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وعثرت الشرطة في سكنه على رخصة قيادته للسيارة، والصادرة عن سلطات ولاية نيوجيرسي، حيث يقيم، وتبين من خلالها أنه اختار أن تكون الرخصة المزورة باسم "حسن مغنية" بدلا من اسمه "هادي مطر" الحقيقي، تيمنا ربما باسم أحد أهم القادة العسكريين بحزب الله اللبناني، وهو عماد مغنية القتيل بتفجير غامض لسيارته في 12 فبراير 2008 بحي "كفرسوسة" في دمشق، حسب موقع العربية.

وكانت صحيفة "كيهان" اليومية الإيرانيّة قد هنأت المحافظة المتشددة الرجل الذي طعن رشدي، وكتبت الصحيفة، التي يعين المرشد الإيراني علي خامنئي رئيسها "مبروك لهذا الرجل الشجاع المدرك للواجب الذي هاجم المرتد والشرير سلمان رشدي"، مضيفة "لنقبل يد من مزق رقبة عدو الله بسكين".

ورأت صحيفة "إيران" اليومية الرسمية أن "رقبة الشيطان"، أي رشدي، "ضربت بشفرة حلاقة".

وكان أندرو ويلي وكيل أعمال الروائي البريطاني، سلمان رشدي، قد أكد أنه وضع على جهاز التنفس الاصطناعي بعد عملية جراحية استغرقت ساعات عدة جراء تعرضه للطعن أثناء حضور حفل في نيويورك، أن "الأخبار ليست جيدة".