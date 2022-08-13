ذكرت الوزارة أن سفينة أخرى ستتجه إلى أوكرانيا اليوم لشحن الحبوب

أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، مغادرة سفينتين محملتين بالحبوب موانئ أوكرانيا. وقالت الوزارة في بيان، إن السفينة "فولمار إس" التي تحمل علم باربادوس انطلقت من ميناء تشيرنومورسك الأوكراني، متجهة إلى مدينة اسكندرون جنوبي تركيا، وعلى متنها 12 ألف طن من الذرة. بحسب ما نشرت وكالة الأنباء التركية "أناضول".

كما لفتت إلى أن السفينة " ثو" (Thoe) وتحمل علم جزر مارشال، انطلقت من نفس الميناء محملة بـ 3 آلاف طن من بذور عباد الشمس، إلى ولاية تكيرداغ شمال غربي تركيا. وذكرت الوزارة أن سفينة أخرى ستتجه إلى أوكرانيا اليوم لشحن الحبوب.

وفي 22 يوليو الماضي، وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" خلال اجتماع استضافته إسطنبول. وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.